  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 14:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Muslera'sız Galatasaray'ın 22 puanı buhar oldu

Muslera'sız Galatasaray'ın 22 puanı buhar oldu

Paylaş

Sabah

Galatasaray, geçen sezondan bu yana sakatlığı nedeniyle oynayamayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunu arıyor. Tecrübeli kalecinin forma giymediği 12 maçın 9'unda sarı-kırmızlı ekip puan kaybı yaşadı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında herkesi üzen bir sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Fernando Muslera'yı mumla arar hale geldi. Sarıkırmızılı takım 34 yaşındaki kalecinin yokluğunda galibiyet almakta oldukça güçlük çekiyor. 2019-2020 sezonunun 27. haftasında sakatlanan Uruguaylı eldiven, 12 lig maçında takımını yalnız bıraktı. Okan ve Fatih ile devam eden Galatasaray bu 12 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi.

TAM 22 PUAN KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezon Muslera olmadan ligi tamamlayan sarı-kırmızılı takım, son 7 haftada 6 kez puan kaybı yaşadı. 3 kez yenilen, 3 kez de berabere kalan Cimbom, rakiplerini sadece bir kez yenebildi. Bu sezon ise ligde 5 maça çıkan Galatasaray, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın yokluğunda tam 22 puan kaybetti. Şimdi herkes Muslera'nın bir an önce takıma katılmasını bekliyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Arkadaşları ile arasındaki açığı kapatmak için her gün ekstra idmanlar yapan Muslera şu an ülkesinde ve Kasım ayında Florya'ya gelmesi bekleniyor. Yavaş yavaş takımla çalışmalara başlayacak ve kendisini deneyecek olan 1 numaranın kısa süre içinde oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.

YENİ SÖZLEŞME SEÇİM SONRASI

Mustafa Cengiz yönetiminin Muslera ile sözleşme yenilemeyi yeni yönetime bırakma kararı aldı. Cengiz yeni yıldan önce seçime gitmeyi düşünüyor. Olmazsa Mayıs ayında olağan genel kurul var.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da istifa kararı ortaya çıktı
Galatasaray'da istifa kararı ortaya çıktı

Galatasaray'da istifa kararı ortaya çıktı

Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu
Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı
Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor
Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor

Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor

Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor
Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor

Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor

Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.

Sercan Yıldırım'dan yeni atılım! Sonunda muradına erdi
Sercan Yıldırım'dan yeni atılım! Sonunda muradına erdi

Sercan Yıldırım'dan yeni atılım! Sonunda muradına erdi

Bursaspor ve Galatasaray formalarıyla şampiyonluklar yaşayan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, kendi adıyla kurduğu futbol okulunda deneyimini çocuklara aktaracak.

Eddie Newton'ın aklı fikri Fenerbahçe'de
Eddie Newton'ın aklı fikri Fenerbahçe'de

Eddie Newton'ın aklı fikri Fenerbahçe'de

Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.

Galatasaray Fernando Muslera'yı mumla arıyor
Galatasaray Fernando Muslera'yı mumla arıyor

Galatasaray Fernando Muslera'yı mumla arıyor

Galatasaray, geçen sezondan bu yana sakatlığı nedeniyle oynayamayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunu arıyor. Tecrübeli kalecinin forma giymediği 12 maçın 9'unda sarı-kırmızlı ekip puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Larin sürprizi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Larin sürprizi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Larin sürprizi

5 kanat oyuncusundan 4'ü sakat olan Beşiktaş sıkıntıda. Teknik direktör Sergen Yalçın ise söz konusu problemi 25 yaşındaki forveti sol önde görevlendirerek çözmeyi planlıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.