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aksam.com.tr
  • 22 Ekim 2020 Perşembe 12:10
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Muslera'nın süratle iyileştiği ortaya çıktı

Muslera'nın süratle iyileştiği ortaya çıktı

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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera'dan iyi haber geldi.

Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası mumla aranan Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.

Annesi vefat ettiği için bir ay önce ülkesi Uruguay'a giden Muslera'ya Kasım ayının ortasına kadar izin verilmişti.

En geç 15 Kasım'da İstanbul'da olması beklenen Urguaylı oyuncunun sezonun ikinci yarısından itibaren kaleyi koruyacağı öğrenildi.

Muslera'nın süratle iyileştiği ortaya çıktı.

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