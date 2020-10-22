Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası mumla aranan Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.
Annesi vefat ettiği için bir ay önce ülkesi Uruguay'a giden Muslera'ya Kasım ayının ortasına kadar izin verilmişti.
En geç 15 Kasım'da İstanbul'da olması beklenen Urguaylı oyuncunun sezonun ikinci yarısından itibaren kaleyi koruyacağı öğrenildi.
Muslera'nın süratle iyileştiği ortaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.
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