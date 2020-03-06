Muslera'nın halefi Benitez

GALATASARAY için İtalya'dan bomba gibi bir iddia geldi.

AKŞAM



Tuttomercato’nun haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera’nın alternatifini buldu. O isim; Fransız ekibi Nice’de forma giyen Arjantinli kaleci Walter Benitez... İtalyanlara göre; G.Saray devre arası transfer döneminde kaleci arayışına başladı. Benitez ve Nice ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Ancak, menajer komisyonu nedeniyle transfer gerçekleşmedi ve Benitez Fransa’da kaldı. Muslera sonrasını düşünen Sarı-Kırmızılılar’ın bonservisi elinde olan Benitez’i kaçırmak istemediği de iddialar arasında... Bilindiği gibi Arjantin devi Boca Juniors Muslera’yı iki sezondur transfer etmek istiyor.