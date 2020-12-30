  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:38
  • |
  • Son Güncelleme:

Muslera'nın dönüş tarihi uzadı! Bir sakatlık daha...

Muslera'nın dönüş tarihi uzadı! Bir sakatlık daha...

Paylaş

Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında Skoda'dan aldığı darbe sonucu ayağında kırık meydana gelen Uruguaylı yıldız kaleci Muslera'dan Sarı Kırmızılılara kötü haber geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

BÜYÜK TALİHSİZLİK YAŞAMIŞTI

Fernando Muslera, geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başladığı hafta Çaykur Rizespor deplasmanında büyük bir talihsizlik yaşamıştı.

TİBİA VE FİBULA KEMİĞİ KIRILMIŞTI

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan mücadelede ağır bir sakatlık yaşayan Uruguaylı kalecinin sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılmıştı.

BİR KÖTÜ HABER DAHA

Florya'da adaptasyon çalışmalarına başlayan Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.

SAHALARA GEÇ DÖNECEK

Geçtiğimiz haftalarda ise yeniden idmanlara başlayan deneyimli file bekçisi beklenen daha geç sahalara dönecek. 34 yaşındaki kalecinin ikinci yarının ilk haftalarını da kaçıracağı ifade ediliyor.

PUBİS BÖLGESİNDEN SAKATLANDI

A Spor'da yer alan habere göre ocak sonunda takıma katılması beklenen Muslera pubis bölgesinden sakatlandı. Bu sakatlıktan dolayı Muslera'nın dönüşü biraz daha gecikecek.

DÖNÜŞÜ ŞUBAT AYINI BULACAK

Tedavi sürecine göre durumu takip edilecek olan Uruguaylı kalecinin, takımla antrenmanlara başlamasının şubat ayı ortasını bulabileceği belirtiliyor.

MUSLERA DÖNENE KADAR OKAN

Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk, 1 numara olmaya devam edecek. Okan Kocuk'un olmadığı maçlarda kaleyi Fatih Öztürk koruyacak.

FLORYA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Florya'da saha, adaptasyon ve güç çalışmalarına başlayan Muslera'nın ligin ilk yarısında riske edilmeyeceği ve ikinci yarının başlamasının ardından kalesindeki yerini alacağı belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...
Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Operasyon başladı! 2'si yeni transfer 3 futbolcu veda ediyor
Operasyon başladı! 2'si yeni transfer 3 futbolcu veda ediyor

Operasyon başladı! 2'si yeni transfer 3 futbolcu veda ediyor

Beklenmedik ayrılık kararı! Transferi olay olmuştu
Beklenmedik ayrılık kararı! Transferi olay olmuştu

Beklenmedik ayrılık kararı! Transferi olay olmuştu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekip dünyaca ünlü bir forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı.

Meğer bu yüzden hala sahalara dönememiş!
Meğer bu yüzden hala sahalara dönememiş!

Meğer bu yüzden hala sahalara dönememiş!

Kasım ayındaki milli arada, Hollanda milli takım kampında koronavirüse yakalanan Ryan Babel'in neden hala sahalara dönmediği ortaya çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun hastalığı çok ağır geçirdiği ve 12 kilo kaybettiği öğrenildi.

Mesut Özil'de son dakika! Fenerbahçe'ye gün doğdu
Mesut Özil'de son dakika! Fenerbahçe'ye gün doğdu

Mesut Özil'de son dakika! Fenerbahçe'ye gün doğdu

Mesut Özil'i gözden çıkaran Arsenal, futbolcuyla devre arasında yollarını ayırma kararı aldı. Yüksek maaşı sebebiyle taliplerinin çekingen davrandığı Özil için Topçular, oyuncunun maaşının büyük bir kısmını ödemeye hazır.

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!
Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!

Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında Skoda'dan aldığı darbe sonucu ayağında kırık meydana gelen Uruguaylı yıldız kaleci Muslera'dan Sarı Kırmızılılara kötü haber geldi.

G.Saray Falcao'dan aldığı cevapla şok oldu!
G.Saray Falcao'dan aldığı cevapla şok oldu!

G.Saray Falcao'dan aldığı cevapla şok oldu!

Galatasaray yönetimi, yaşadığı sakatlıklarla camiayı ve taraftarları illallah ettiren Radamel Falcao'dan aldığı cevapla şok oldu! Kolombiyalı golcüyle devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun ileri dönük tüm alacaklarını istemesiyle buz kesildi.

İspanyollar yazdı! Falcao gidiyor Costa geliyor
İspanyollar yazdı! Falcao gidiyor Costa geliyor

İspanyollar yazdı! Falcao gidiyor Costa geliyor

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız golcü boşa çıktı. İngiltere ve İspanya medyasındaki haberlere göre; İspanyol yıldız için Türkiye'den iki ezeli rakip ve Ada'dan Arsenal istekli. Oyuncuyla pazarlıklar başlayacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.