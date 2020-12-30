Muslera'nın dönüş tarihi uzadı! Bir sakatlık daha...

Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında Skoda'dan aldığı darbe sonucu ayağında kırık meydana gelen Uruguaylı yıldız kaleci Muslera'dan Sarı Kırmızılılara kötü haber geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

BÜYÜK TALİHSİZLİK YAŞAMIŞTI

Fernando Muslera, geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başladığı hafta Çaykur Rizespor deplasmanında büyük bir talihsizlik yaşamıştı.

TİBİA VE FİBULA KEMİĞİ KIRILMIŞTI

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan mücadelede ağır bir sakatlık yaşayan Uruguaylı kalecinin sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılmıştı.

BİR KÖTÜ HABER DAHA

Florya'da adaptasyon çalışmalarına başlayan Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.

SAHALARA GEÇ DÖNECEK

Geçtiğimiz haftalarda ise yeniden idmanlara başlayan deneyimli file bekçisi beklenen daha geç sahalara dönecek. 34 yaşındaki kalecinin ikinci yarının ilk haftalarını da kaçıracağı ifade ediliyor.

PUBİS BÖLGESİNDEN SAKATLANDI

A Spor'da yer alan habere göre ocak sonunda takıma katılması beklenen Muslera pubis bölgesinden sakatlandı. Bu sakatlıktan dolayı Muslera'nın dönüşü biraz daha gecikecek.

DÖNÜŞÜ ŞUBAT AYINI BULACAK

Tedavi sürecine göre durumu takip edilecek olan Uruguaylı kalecinin, takımla antrenmanlara başlamasının şubat ayı ortasını bulabileceği belirtiliyor.

MUSLERA DÖNENE KADAR OKAN

Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk, 1 numara olmaya devam edecek. Okan Kocuk'un olmadığı maçlarda kaleyi Fatih Öztürk koruyacak.

FLORYA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Florya'da saha, adaptasyon ve güç çalışmalarına başlayan Muslera'nın ligin ilk yarısında riske edilmeyeceği ve ikinci yarının başlamasının ardından kalesindeki yerini alacağı belirtildi.