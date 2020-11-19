Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera için 2020 yılı çok kötü geçti.
Önce ayağı kırılan ardından annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisi, iki ay önce annesinin durumu ağırlaşınca gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da İstanbul'a dönecek. Salonda bireysel çalışmalarını aksatmayan deneyimli kaleci, aralık ayında sahaya inecek.
Muslera sezonun ikinci yarısında kaleyi Okan-Fatih ikilisinden teslim alacak.
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık seçiminde ‘çatı aday' olabileceği iddia ediliyor.
Devre arası transfer döneminde sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaray'da öne çıkan iki isim Kenan Karaman ve Attila Szalai.
Milli takımlara gönderdiği futbolcular sebebiyle iki haftadır eksik kadroyla çalışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro bir şekilde sadece 2 idman yapabilecek.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Sampdoria'da forma giyen ve şu an boşta olan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye kancayı taktı.
Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 26 Kasım'da İstanbul'a dönerek idmanlara başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Güreş Milli Takımı Antrenörü Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.