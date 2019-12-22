Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5848
  • 282.553
  • 111177
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Muslera'dan Nagatomo'ya fırça!

Muslera'dan Nagatomo'ya fırça!

Muslera'dan Nagatomo'ya fırça!

Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken yenilen 2. golden sonra Muslera, Nagatomo'ya 'fırça attı'

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken zirve yarışında ağır bir yara aldı ve 4. mağlubiyetini yaşadı. Yenilen 2. gol ise maçın kırılma anlarından biriydi. Bu golden sonra Fernando Muslera, takım arkadaşı Nagatomo'yla konuşurken 'fırça attı'

61. dakika oynanırken rakip sahada gol arayan Galatasaray sol kanattan duran top kullandı. Göztepe savunması devamında topu uzaklaştırırken ev sahibi ekip hızlı atağa çıktı ve Serdar Gürler'le verkaça giren Halil, Muslera'nın yanından topu ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda eksik yakalanan Galatasaray'da Mariano ve Belhanda, Göztepe atağını durduramadı.

Fatih Terim yenilen golden sonra sinirlenirken Fernando Muslera da Yuto Nagatomo'yla konuştu. Tecrübeli eldiven Japon futbolcuya durması gereken bölgede durmadığı için kızdı.

(Habertürk)


Düğüne kaza rötarı 
Hamarat İrem'den Karadeniz yemekleri
Hayali kız çocuklarını okutmak 
Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!
Enes Batur'un şarkısı alıntı mı? Benzerliğe dikkat çeken Reynmen oldu!
<p>Riyad´daki el-Milz Hayvanat Bahçesi´nde bir adam kaplanın saldırısına uğradı. Yetkililerin kaplan

Hayvanat Bahçesinde, Kaplan Adama Böyle Saldırdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Çalışmayan aracın altındaki cıvatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu

Yasadışı getirilen piton yılanı ve parmak maymuna koruma