Muslera'dan Harun Tekin'e geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin'e Galatasaray cephesinden mesaj geldi.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, Harun Tekin'e sosyal medyadan mesaj gönderdi.
Muslera paylaşımında "Geçmiş olsun büyük adam" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs yüzünden zor günler geçiren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, stopere Josef de Souza'yı monte edecek.
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'e mesaj gönderdi.
Formula 1 Türkiye GP'de kazanan İngiliz pilot, 7. kez dünyanın zirvesine çıktı. İstanbul'daki yarışı kazanan Lewis Hamilton, kariyerinin 7. şampiyonluğuna İstanbul'da ulaştı! Böylece efsane Schumacher'in rekorunu da egale etti.
A Milli Takımımız bugün UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında lider Rusya'yı konuk ediyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ile Kosova karşı karşıya geldi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya karşı aldıkları 3-2'lik galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.