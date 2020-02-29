Muslera'dan Galatasaray'a garanti: 40 yaşıma gelene kadar kaleci bakmayın

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
Sarı-kırmızılılar, 5 şampiyonluk ve sayısız kupa kazanan kaptanını takımda tutmak istiyor. Uruguaylı eldivene öncelikle 2 yıllık sözleşme önerilecek. Ardından kontratı karşılıklı şekilde 1 yıl uzatılacak.
33 yaşındaki Fernando Muslera'nın isteği 40 yaşına kadar sarı-kırmızılıların kalesini korumak. Tecrübeli eldivenin bu fikrini çok yakın olduğu Abdurrahim Albayrak'a da söyleyerek "Ben 40'a gelene kadar kaleci bakmayın" dedi.
Serie A'da bu hafta oynanması gereken Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları koronavirüs tehlikesi sebebiyle ertelendi.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü düzenlenen moral yemeğinde Vedat Muriqi ile özel olarak görüştü.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Fernando Muslera, sarı kırmızılılarda 40 yaşına kadar oynamak istiyor.
Önümüzdeki sezon şampiyon olan takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan gitmesi için ülke puanı sıralamasında 11. basamakta yerini koruması gereken Türkiye, Başakşehir'in turlamasıyla nefes aldı.
İRANLI Kadın Milli Futsal Takımı’nın oyuncusu Elham Sheikhi, koronavirüs nedeniyle öldü.