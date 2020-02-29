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aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:36
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:40

Muslera'dan Galatasaray'a garanti: 40 yaşıma gelene kadar kaleci bakmayın

Muslera'dan Galatasaray'a garanti: 40 yaşıma gelene kadar kaleci bakmayın

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Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Fernando Muslera, sarı kırmızılılarda 40 yaşına kadar oynamak istiyor.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Sarı-kırmızılılar, 5 şampiyonluk ve sayısız kupa kazanan kaptanını takımda tutmak istiyor. Uruguaylı eldivene öncelikle 2 yıllık sözleşme önerilecek. Ardından kontratı karşılıklı şekilde 1 yıl uzatılacak.

33 yaşındaki Fernando Muslera'nın isteği 40 yaşına kadar sarı-kırmızılıların kalesini korumak. Tecrübeli eldivenin bu fikrini çok yakın olduğu Abdurrahim Albayrak'a da söyleyerek "Ben 40'a gelene kadar kaleci bakmayın" dedi.

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