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  3. Muslera: Yere sağlam basmalıyız

Muslera: Yere sağlam basmalıyız

Muslera: Yere sağlam basmalıyız

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında kazanmayı hak eden taraf olduklarını ifade eden Muslera, "Konsantrasyonumuz üst seviyedeydi ve kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Henüz bir şey bitmedi, çok zor üç maçımız var ve ayaklarımız yere basmalı. Beşiktaş'ı yendik ancak futbolda her an her şey değişebiliyor. Çok mutluyuz, sadece saha içerisinde değil, saha dışında da birçok şeyle mücadele ediyoruz. Beşiktaş zor bir rakip ve biz taraftarımızla bütünleşerek kazanacağımızı biliyorduk" şeklinde konuştu.

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