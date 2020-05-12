Muslera Türk futbol tarihinin seyrini değiştirdi

Muslera, ezeli rakibi Emre Belözoğlu'nun da dediği gibi adeta Türk futbol tarihinin seyrini değiştirdi. 9 sezonda Galatasaray ile tam 14 kupa kaldıran Uruguaylı file bekçisi, belki de Cim Bom'un son yıllarda zirveye çıkmasındaki en büyük etken...

9 sezondur Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernando Muslera, daha uzun yıllar eldivenleri çıkartmayacak. 2017’de 4 sene uzatılan sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Uruguaylı file bekçisi ile yönetim 3 yıllık yeni bir mukavele imzalamaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki kaleci bir sürpriz olmazsa 2024’e kadar Galatasaray’da kalacak.

14 kupa ile rekor kırdı

Sadece taraftarların sevgilisi olmakla kalmayan, gösterdiği performansla rakiplerin de takdirini kazanıp, adeta Türk futbolunun Galatasaray adına seyrini değiştiren Muslera, geldiğinden beri tam 14 kupa kazandı. 5 lig şampiyonluğu yaşayan, 4 Türkiye Kupası kaldıran 33 yaşındaki kaleci, 5 kez de Süper Kupa sevincini tattı ve Galatasaray tarihine adını yazdırdı.

Emre’den büyük itiraf

Önceki gün Arda Turan ile Instagram üzerinden yaptığı canlı yanında Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu da Muslera’ya övgüler yağdırmıştı. “Türk futbolunda en başarılı 3 yabancısı Hagi, Alex, Muslera’dır” diyen Emre, Galatasaray’ın son yıllarda Fenerbahçe ile arayı açmasının en büyük nedeninin Muslera olduğunu belirtmişti.

(Fanatik)