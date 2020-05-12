Muslera Türk futbol tarihinin seyrini değiştirdi

9 sezondur Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernando Muslera, daha uzun yıllar eldivenleri çıkartmayacak. 2017’de 4 sene uzatılan sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Uruguaylı file bekçisi ile yönetim 3 yıllık yeni bir mukavele imzalamaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki kaleci bir sürpriz olmazsa 2024’e kadar Galatasaray’da kalacak.
14 kupa ile rekor kırdı
Sadece taraftarların sevgilisi olmakla kalmayan, gösterdiği performansla rakiplerin de takdirini kazanıp, adeta Türk futbolunun Galatasaray adına seyrini değiştiren Muslera, geldiğinden beri tam 14 kupa kazandı. 5 lig şampiyonluğu yaşayan, 4 Türkiye Kupası kaldıran 33 yaşındaki kaleci, 5 kez de Süper Kupa sevincini tattı ve Galatasaray tarihine adını yazdırdı.
Emre’den büyük itiraf
Önceki gün Arda Turan ile Instagram üzerinden yaptığı canlı yanında Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu da Muslera’ya övgüler yağdırmıştı. “Türk futbolunda en başarılı 3 yabancısı Hagi, Alex, Muslera’dır” diyen Emre, Galatasaray’ın son yıllarda Fenerbahçe ile arayı açmasının en büyük nedeninin Muslera olduğunu belirtmişti.
(Fanatik)
Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.
West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.