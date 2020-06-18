Muslera: 'Tüm ülke yanımda oldu, teşekkürler'

Hastane çıkışında açıklama yapan deneyimli eldiven, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu" dedi.
Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15'inci dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Muslera, ameliyat edildiği hastaneden bugün tabucu oldu. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.
Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe son olarak 2014-15'te TFF Süper Kupa zaferini yaşadı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından bir hayli uzakta kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Böylece Sarı-Lacivertliler'in boş geçtiği sezonların sayısı da arttı.
Arap basınına göre; Galatasaray, Al Ahli'nin sol kanat oyuncusuna daha iyi şartlar sunabilir. Ancak salgının etkisinin biraz daha geçmesi bekleniyor.
Galatasaray Spor Kulübü'nde basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever istifa etti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında soruşturma başlatması ve 7 Temmuz'da savunma vermeye çağırması üzerine, sarı-lacivertli kulüp ile bağlarını koparırken, Attila Gökçe'ye "Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin çekmesine izin vermem" açıklamasını yaptı.
CSKA Sofya ile yolları ayıracak olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı fi nal rövanş maçında Trabzon'a evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Emre ve Volkan Demirel'e tepkiler git gide artıyor.
Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Roma'nın 1.96'lık eldiveni ile prensip anlaşmasına vardı. Olsen'e 1.5 milyon euro teklif edildi.