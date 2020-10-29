Muslera Şampiyonlar Ligi'nde en iyi 3'te

AKŞAM

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla turnuvada iz bırakmayı başardı.

Cityam.com, geçen sezon Devler Ligi’nde en çok kurtarış yapan kalecileri belirledi. Maç başı 4.1 kurtarış yapan Muslera, Ajax’tan Onana ve Barça’dan Ter Stegen’in ardından 3. oldu.