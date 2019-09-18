Muslera: Kendi evimizde baskılı oynuyoruz

İşte Muslera'nın maç sonu değerlendirmeleri:

"Tabii ki çok güzel bir turnuvada oynuyorsunuz. Bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en iyi turnuvada oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en çok puanı toplamak gerekir. Girdiğimiz şanslar vardı ama değerlendiremedik. Deplasmanda 1 puan iyidir."

"KENDİMİ EVİMİZDE DAHA FARKLIYIZ"

"Maksimum puan toplamak çok önemli. Kendi evimizde çok baskılı farklı oynuyoruz. Taraftarımızla 1 kişi fazla oynuyoruz. Kendi seyircimiz önünde maksimum seviyeye çıkarak en iyi sonucu almak istiyoruz."