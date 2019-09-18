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  3. Muslera: Kendi evimizde baskılı oynuyoruz

Muslera: Kendi evimizde baskılı oynuyoruz

Muslera: Kendi evimizde baskılı oynuyoruz

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız kalecisi Fernando Muslera, 0-0 biten Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera'nın maç sonu değerlendirmeleri:

"Tabii ki çok güzel bir turnuvada oynuyorsunuz. Bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en iyi turnuvada oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en çok puanı toplamak gerekir. Girdiğimiz şanslar vardı ama değerlendiremedik. Deplasmanda 1 puan iyidir."

"KENDİMİ EVİMİZDE DAHA FARKLIYIZ"

"Maksimum puan toplamak çok önemli. Kendi evimizde çok baskılı farklı oynuyoruz. Taraftarımızla 1 kişi fazla oynuyoruz. Kendi seyircimiz önünde maksimum seviyeye çıkarak en iyi sonucu almak istiyoruz."

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