Muslera: Kendi evimizde baskılı oynuyoruz
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız kalecisi Fernando Muslera, 0-0 biten Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Muslera'nın maç sonu değerlendirmeleri:
"Tabii ki çok güzel bir turnuvada oynuyorsunuz. Bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en iyi turnuvada oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en çok puanı toplamak gerekir. Girdiğimiz şanslar vardı ama değerlendiremedik. Deplasmanda 1 puan iyidir."
"KENDİMİ EVİMİZDE DAHA FARKLIYIZ"
"Maksimum puan toplamak çok önemli. Kendi evimizde çok baskılı farklı oynuyoruz. Taraftarımızla 1 kişi fazla oynuyoruz. Kendi seyircimiz önünde maksimum seviyeye çıkarak en iyi sonucu almak istiyoruz."