Muslera nasıl sakatlandı, sağlık durumu nasıl? Muslera kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlık geçirdi. 14 Haziran saat 21:00'de başlayan karşılaşmada Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu. Futbolseverler Muslera'nın durumu ve yaşı ile ilgili arama yapmaya başladı. İşte detaylar...
MUSLERA'NIN DURUMU NASIL?
Muslera, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile girdiği ikili mücadele enasında sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. Muslera, acı içinde ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Başarılı kaleci Muslera, doğum günü olan 16 Haziran'da ameliyat olacak.
MUSLERA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Fernando Muslera, Uruguaylı. Şu anda Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Kariyerindeki ilk ve tek golünü 8 Nisan 2012 tarihinde oynanan normal sezonun son maçı olan Manisaspor - Galatasaray maçında kaleci Volkan Babacan'a penaltıdan atmıştır. Galatasaray tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu konumundadır.
16 Haziran 1986 doğumlu olan Muslera, 33 yaşında.
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
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