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Muslera: İyi bir futbol sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum

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Galatasaray'da Muslera, Porto maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Porto'ya 1-0 mağlup oldukları maç sonrasında konuştu.

Takımın oyunu nedeniyle gururlu olduğunu belirten Uruguaylı kaleci, "Çok zor bir rakibe karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Buna rağmen 90 dakika çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Porto'dan daha çok pozisyona girdik. Pozisyonları değerlendiremezseniz bedelini ağır ödüyorsunuz. Bugün bu bedeli ağır ödedik. Ama evimize mutlu dönüyoruz. İyi bir futbol sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

(Sporx)

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