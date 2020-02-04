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aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 08:33
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  • 04 Şubat 2020 Salı 08:43

Muslera Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor! Yine rekor...

Muslera Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor! Yine rekor...

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Farklı kazanılan Kayserispor maçında da kritik kurtarışlar yapan Fernando Muslera, önemli bir istatistiğe daha imza attı.

Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58’ini kurtaran Uruguaylı file bekçisi, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig’de en yüksek kurtarış yüzdesi (78.4) yakaladığı sezonu yaşıyor. 33 yaşındaki kalecinin 2021 yılına kadar kontratı devam ediyor.

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