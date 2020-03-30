Muslera çiftinden anlamlı bağış

Koronavirüs salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı: "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz."
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
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