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  3. Muslera bu sezon gösterdiği performansla 2011-12 sezonundaki formunu yakaladı

Muslera bu sezon gösterdiği performansla 2011-12 sezonundaki formunu yakaladı

Muslera bu sezon gösterdiği performansla 2011-12 sezonundaki formunu yakaladı

Bu sezon 35 kurtarışı ile Galatasaray'ı yarışta tutan Fernando Muslera, 2011-12'deki tarihi performansını yakaladı.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, pozisyon üretmekte ve gol bulmakta zorlanırken kalede Muslera ise devleşerek takımını ayakta tutuyor.

Şu ana kadar oynanan 14 resmi maçın hepsinde görev yapan Muslera, 6 maçta kalesini gole kapattı. Uruguaylı eldiven ligde 9, Avrupa'da 2 olmak üzere toplam 11 gol yedi.

İstatistikler de 33 yaşındaki Fernando Muslera'nın Galatasaray'daki en formda dönemini geçirdiğini gösteriyor. Muslera, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçtiği, 34 haftanın yarısında gol yemediği 2011-12 sezonundaki ilk 14 resmi maçında da 11 gole engel olamamıştı.

Selçuk İnan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan Uruguaylı 1 numara, Taffarel ayrılmasına rağmen kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'la müthiş bir uyum yakaladı.

(Sabah)

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