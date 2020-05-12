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  • 12 Mayıs 2020 Salı 08:00
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 08:19

Muriqi'ye 'yükselecek'ler

Muriqi'ye 'yükselecek'ler

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West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.

AKŞAM

İngiliz basınında Vedat Muriqi haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Adı uzun süredir Tottenham Hotspur’la anılan Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki golcüsü için bu kez de West Brom devreye girdi. Championship’te lider Leeds United’ın 1 puan arkasında 70 puanla ikinci sırada bulunan West Brom, Premier Lig’e çıkmayı bekliyor. Eğer Ada temsilcisi mutlu sona ulaşırsa transfer listesinin zirvesine Vedat Muriqi ismini yazacak.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ KABUL EDECEK

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş’ı da çalıştıran Hırvat Hoca Slaven Bilic, Kosovalı forveti uzun süredir takip ediyor. Yönetimle bu konuda gerekli görüşmeleri de yapan Hırvat teknik adam, Vedat Muriqi için tam 20 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Koronavirüs salgını sonrasında transfer piyasasında rakamların düşmesi bekleniyor. Bu sebeple 20 milyon euro gibi iyi bir teklifi Fenerbahçe Yönetimi’nin mutlaka kabul edeceği yazıldı.

KUPA HEDEFİNDEN UZAKLAŞTI

Ada basınındaki haberlere göre; Vedat Muriqi de Premier Lig’de oynamayı çok istiyor. Bu sebeple transferde herhangi bir sorun çıkması beklenmiyor. Kosovalı başarılı golcü, daha önce yaptığı açıklamalarda önceliğinin Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak olduğunu, daha sonra Avrupa’ya gidebileceğini söylemişti. Ancak bu hedefinden iyice uzaklaştı. Hırvat Teknik Adam Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Brom’u tercih etmesi sürpriz kabul edilmeyecek.

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