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  3. Muriqi'nin yanına Llorente

Muriqi'nin yanına Llorente

Muriqi'nin yanına Llorente

FENERBAHÇE, ligin iki maçında da ağları havalandırarak kendisine güvenenleri mahcup etmeyen Vedat Muriqi’nin yanına bir golcü transferi yapmak için harekete geçti. İşte Fenerbahçe’nin son transfer haberleri…

AKŞAM

Teknik Direktör Ersun Yanal, uzun lig yarışında kulübede güveneceği bir isim daha olmasını istiyor.  Sarı-Lacivertli Yönetim, tecrübeli teknik adamın istediği isim olan Fernando Llorente’yi kadroya katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

FENER’E KALDI

F.BAHÇE ile bir süredir ismi anılan Jerome Boateng’in Roma ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadığı bildirildi. Alman basını oyuncuyla Fenerbahçe’nin ilgilendiğini ve yeni sezonda SarıLacivertli formayı giyebileceğini öne sürdü. Rummenigge de oyuncuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Jerome oynamak isteyen bir oyuncu ve belli bir düzende oynamaması halinde tatmin olmayacak. O yüzden oynayabileceği bir kulübe gitmek ister. Şu an takımda 1 dakika bile süre alamayan oyuncunun yüksek maaşı transferi konusunda en büyük engel. Alman basınına göre Bayern oyuncuyu kiraya verip, maaşının 3’te 1’ini de ödemeye razı. 

SCHiCK LEiPZiG’E

F.BAHÇE’YLE ismi anılan Roma’nın genç golcüsü Patrik Schick’in, Leipzig’le anlaşmak üzere olduğu bildirildi. İtalyan basını Çek golcünün Alman ekibiyle yapılan görüşmelerinin olumlu geçtiğini duyurdu. Roma’nın anlaşmaya 30 milyon euro satın alma maddesi koyacağı da belirtildi.

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