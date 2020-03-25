Muriqi ve Serdar'ın menajerinden koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe'de takıma koronavirüs testi yapılırken, bir oyuncu ve kulüp çalışanında Covid-19 bulgularına rastlanıldığı açıklandı.
Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, iki oyuncunun da testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Canatar, "Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in covid-19 testleri negatif çıkmıştır." ifadelerinİi kullandı.
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline iki gün önce önemli bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, koronavirüs salgınına karşı futbolculara ve teknik heyete test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair son dakika açıklamalarında bulundu.
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Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Onu ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz” dedi.