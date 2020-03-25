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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 19:00
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 19:00

Muriqi ve Serdar'ın menajerinden koronavirüs açıklaması

Muriqi ve Serdar'ın menajerinden koronavirüs açıklaması

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Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de takıma koronavirüs testi yapılırken, bir oyuncu ve kulüp çalışanında Covid-19 bulgularına rastlanıldığı açıklandı.

Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, iki oyuncunun da testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Canatar, "Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in covid-19 testleri negatif çıkmıştır." ifadelerinİi kullandı.

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Muriqi ve Serdar'ın menajerinden koronavirüs açıklaması
Muriqi ve Serdar'ın menajerinden koronavirüs açıklaması

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