Murillo'nun talibi çok

AKŞAM
ASLAN, stoper için Kjaer’e yoğunlaşırken Murillo cephesinden de açıklama geldi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray’ın yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklifinin Sampdoria tarafından reddedildiği ve Sarı-Kırmızılılar’dan Murillo için 12 milyon euroluk bonservis bedeli talep edildiği belirtilmişti. Yerel basına konuşan Murillo’nun menajeri, 27 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray’a gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığını vurguladı. Oyuncunun temsilcisi, “Murillo’nun Galatasaray’a gitmek istediği doğru değil. Onunla ilgilenen birçok takım var ancak kendisi Sampdoria’da çok mutlu” ifadesini kullandı.
FALCAO DEVREDEYDİ
Kolombiya Milli Takımı formasını 28 kez terleten Murillo; Cadiz, Las Palmas, Granada, Inter ve Barcelona’da da oynadı. 27 yaşındaki futbolcu için vatandaşı Falcao’nun da devreye girdiği yazılmıştı. Sarı-Kırmızılı ekipte, ocak ayı hareketli geçiyor.
Sevilla’dan Atalanta’ya kiralanan ama forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar temasa geçti. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki adresi değişebilir.
Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor” denildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Burak, Cenk’i buraya çağırdı. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” açıklamasını yaptı.
Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoperin transferini noktaladı. Sağlık kontrollerinden geçen Gineli oyuncu, Antalya kampına katılacak.
G.Saray’ın stoper için düşündüğü alternatifler arasındaki Sampdorialı Murillo hakkında menajeri konuştu.
HOLLANDA basınının haberine göre; Feyenoord, Jeremain Lens’i transfer etmek istiyor.
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel’in menajeri Winny Haatrecht, 33 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne döneceğini açıkladı. İki takım arasında kiralık olarak anlaşmaya varıldı.