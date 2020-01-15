Murillo çıkmazı!

Kolombiya basını, 27 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar G.Saray’a kiralandığını yazdı. Ama İtalyanlar, tecrübeli oyuncunun Celta Vigo’ya gideceğini söyledi.

AKŞAM

LUYİNDAMA’NIN sakatlığı sonrasında stoper arayışlarına hız veren Galatasaray, uzun süredir Sampdoria’nın Kolombiyalı futbolcusu Murillo’yla ilgileniyordu. Kolombiya basınından Alargue Caracol’un haberine göre; Cim-Bom, 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Murillo, Sarı-Kırmızılı ekipte vatandaşı Falcao’yla yeniden buluşacak. Kolombiya basınındaki habere göre; yapılan kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunacak. Ancak bu rakamla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak İtalyan basınındaki haberlere göre; Murillo, Celta Vigo’ya kiralandı. Resmi açıklama da bugün içerisinde yapılacak.