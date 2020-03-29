Muriç'ten Kosova'ya 'evde kal' mesajı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, Kosovalı hemşehrilerine evde kalın çağrısında bulundu. Kosova Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayınlanan videoda açıklamalarda bulunan Muriç, "Hepinize merhaba şu anda hem ülke olarak hem de dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda ben herkesin evde kalmasını tavsiye ediyorum. Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım. Ancak bu şekilde bu zor zamanları, kolaylıkla atlatabiliriz. Özellikle bu zor zamanlarda gece gündüz çalışan doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde ailelerini bırakıp bizlere yardım eden polislerimize de çok teşekkür ederim. Lütfen evde kalın, teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kosova'da şu ana kadar 91 kişide vaka tespiti yapıldı, 1 kişi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Babası gibi koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini ifade etti.
Bu sezon stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon bu bölge için yapılacak transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Ekonomik anlamda zor günler yaşayan Sarı-Lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 aday belirledi: Palomino, Leo Santos ve Jemerson.
Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyileştikten sonra emekli olacağı iddia edildi. Peki Terim emekli olacak mı? İşte Fatih Terim cephesinden son dakika bilgileri...
Lyon'da taraftarlarla problem yaşayan Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in sezon sonunda siyah beyazlı takıma geri dönmesi gündemde...
Sky Sports'un haberine göre, Trabzonspor'da harikalar yaratan Alexander Sörloth için Real Madrid de devrede.
Beşiktaş'ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.