Muriç'ten Kosova'ya 'evde kal' mesajı

Vedat Muriç, "Hem ülke olarak hem de dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım. Ancak bu şekilde bu zor zamanları kolaylıkla atlatabiliriz" dedi.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, Kosovalı hemşehrilerine evde kalın çağrısında bulundu. Kosova Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayınlanan videoda açıklamalarda bulunan Muriç, "Hepinize merhaba şu anda hem ülke olarak hem de dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda ben herkesin evde kalmasını tavsiye ediyorum. Lütfen bize anlatılanlara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte evimizde kalalım. Ancak bu şekilde bu zor zamanları, kolaylıkla atlatabiliriz. Özellikle bu zor zamanlarda gece gündüz çalışan doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde ailelerini bırakıp bizlere yardım eden polislerimize de çok teşekkür ederim. Lütfen evde kalın, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kosova'da şu ana kadar 91 kişide vaka tespiti yapıldı, 1 kişi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti.