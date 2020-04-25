Murat Yıldırım: Ligin böyle tescil edilmesi hoş bir şey olmaz

Sarı-siyahlı takımın 32 yaşındaki futbolcusu, koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesi, takımın performansı ve ligin geleceğiyle ilgili beklentileri hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Süreç normalleştiği zaman liglerin devam etmesini istediğini ifade eden Murat Yıldırım, "Böyle tescil edilmesi hoş bir şey olmaz. Önümüzde 8 maç var. Düşecek takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar mevcut. Herkesin şansı var diye düşünüyorum. Diğer liglerde de üst lige çıkacak takımlar var. Bu süreçte iptal olursa herkes zarar görür. Etik ve doğru olmaz. Maçların oynanması taraftarıyım. Bir an önce oynansın, en iyi şekilde ligi bitirelim ve gelecek sezon için hazırlık yapalım." diye konuştu.
Yıldırım, geçen sezon çok başarılı bir mücadele ortaya koyduklarını ve Avrupa'da oynama hakkı elde ettiklerini hatırlatarak, bunun şans eseri olmadığını dile getirdi.
"Biz futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz." diyen deneyimli oyuncu, şöyle devam etti:
"Bazen kötü sonuçlar alınabiliyor, kötü duruma düşebiliyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Diğer futbolcular iyi bir takım olduğumuzu, daha üst sıralarda bulunmamız gerektiğini söylüyorlar. Bazen psikolojik olarak bu baskıyı kaldıramıyor, kötü sonuçlardan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bazen bir gole, bir pozisyona bakıyor. Ben kesinlikle şans olduğunu düşünmüyorum. Biz bu puanları kendi emeğimizle, hak ederek aldık. İnşallah bundan sonra da puanlar alıp, takımımızı ligde tutacağız."
- "Ligde kalmayı istiyoruz"
Takımın ikinci yarıda ağır kayıplar yaşadığını vurgulayan sarı-siyahlı futbolcu, iyi bir çalışma dönemi geçirerek başarılı sonuçlar alacaklarını aktardı.
Koronavirüs sonrası tamamen futbola odaklanıp, içinde bulundukları kötü durumdan çıkmak istediklerinin altını çizen Yıldırım, "Bu kötü süreçten çıkmak için bir an önce galibiyetler alıp, rahatlamak gerekiyor. Öncelikle bu virüsü yenip, daha sonra futbola odaklanıp, en iyi şekilde ligde kalmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.
Sezon henüz başlamadan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini ve bu sayede lige hazır şekilde girdiklerini dile getiren Yıldırım, daha sonra ise kötü gidişe engel olamadıklarını belirtti.
Murat Yıldırım, bazı maçlarda 90. dakikada gol yediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu süreçten çıkmak zor oluyor. Psikolojik olarak çok zor. Çünkü ben daha önce bu deneyimi yaşadım. Alt sıralarda oynamak kolay değil. Bu konuda hem tecrübeli olmak hem de bu stresi kaldırabilmek lazım. Alt sıralarda oynayınca her futbolcu bu psikolojiyi kaldıramıyor. İster istemez hatalar oluyor ve gerekli sonucu alamıyorsun. Bu süreçten sonra psikolojik baskıyı üzerimizden atıp, lige gerektiği gibi başlamamız lazım."
Takımın başına geçen teknik direktör Hikmet Karaman'ın kendine özgü çalışma programları olduğunu da anlatan Murat Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
"Her hocanın kendine özel taktiksel bir çalışması var. Bizim buna uyum sağlamamız gerekiyor. Özellikle bu kötü gidişattan sonra Hikmet hocanın gelmesi bize fayda sağlayacaktır. Hikmet hoca çok deneyimli. Bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu ara, kötü gidişatı lehimize çevirmek için fırsat olabilir. İyi değerlendirip Hikmet Karaman'la çıkış yapmak istiyoruz. Kendisiyle daha önce de çalıştım. Bu süreci çok iyi bilen, çok deneyimli bir hocamız. İnşallah Yeni Malatyaspor'a faydası dokunur ve ligde kalırız."
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.
Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci transferi için girişimler sıklaştırıldı. Siyah-Beyazlıların hedefinde ise Fabri ve Volkan Babacan var. İki futbolcuya da ‘bonservislerinizi alıp gelin' mesajı yollandı.
Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Sarı-Lacivertliler, öncelikle bu sorunu çözmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi'yi gündemine aldı. Kanarya, tecrübeli savunmacıya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.