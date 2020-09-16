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  • Murat Uluç: Sebebini bilmediğim bir süreç sonrası görevimden ayrılmış bulunuyorum
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:46
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Murat Uluç: Sebebini bilmediğim bir süreç sonrası görevimden ayrılmış bulunuyorum

Murat Uluç: Sebebini bilmediğim bir süreç sonrası görevimden ayrılmış bulunuyorum

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Altay'da Sportif Direktör Murat Uluç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sebebini bilmediği bir süreç sonrasında siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Altay’da futbolculuk kariyerinin ardından yardımcı antrenörlük ve son olarak da sportif direktörlük görevi yapan Murat Uluç, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Murat Uluç’un bu açıklaması Altaylı taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar yazdıkları yorumlarla Murat Uluç’a destek verdi.

"SEBEBİNİ BİLEMEDİĞİM BİR SÜREÇ SONRASI AYRILMIŞ BULUNUYORUM"

39 yaşındaki Sportif Direktör Murat Uluç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Altyapısından yetiştiğim, formasını her zaman gururla taşıdığım ve en zor zamanlarda üst üste iki şampiyonluk yaşayarak vefamı fazlasıyla gösterdiğime inandığım Büyük Altay’ımızda sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden ani gelişen ve sebebini bilemediğim bir süreç sonrası ayrılmış bulunuyorum. Gün ayrılık günü olsa da armaya olan sevdam her zaman çok büyük."

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