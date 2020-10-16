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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 16:30
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Murat Süğlün: Yeni Malatyaspor maçı nazarlığımız olsun

Murat Süğlün: Yeni Malatyaspor maçı nazarlığımız olsun

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FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Yeni Malatyaspor mağlubiyetine üzüldüklerini belirterek, “Bu haftaki Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılacağız, hedefimiz 3 puan” dedi.

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan ve 4 maçta topladığı 7 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli maç arasını Denizlispor ile hazırlık maçıyla değerlendiren Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna, yeni transferlerin son durumunu da görme şansı yakaladı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Drole ve Fredy takımdaki yerlerini alamayacak.

"NAZAR BONCUĞU OLSUN"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, uzun süredir devam eden deplasmanda mağlup olmama serisinin Yeni Malatyaspor karşısında sona erdiğini anımsattı. O müsabakada iyi oynayamadıklarını dile getiren Süğlün, “Her zaman iyi oynamayabilirsiniz. O maçta öyle oldu. Nazarlığımız olsun. Deplasman serimizin bozulmasını istemezdik. Ama ligde her takım güçlü ve birbirini yenebilecek durumda. Biz evimizdeki maçlarda da iyi oynuyoruz. Seyircimizle oynasak her şey daha farklı olabilir. Seyircimizle oynayacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"GALİP GELECEĞİZ"

Gaziantep Futbol Kulübü’nün iyi ve güçlü bir takım olduğuna değinen Süğlün, “Zor geçecek bir maç. Çok iyi bir kadromuz var, oyuncularımıza güveniyoruz. Tek hedefimiz galibiyet, 3 puan olacak. Galibiyet istiyoruz, oyuncularımız sahada gerekeni yapacaktır. Çünkü bir sahamızda da iyi oynayan bir takımız. Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna, hazır olan en iyi kadroyu sahaya çıkaracaktır” diye konuştu.

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