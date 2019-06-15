Murat Sağlam kimdir? Murat Sağlam Fenerbahçe transferi gerçekleşti!

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe transferi resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.'' Bu anlaşmanının hemen ardından Murat Sağlam kimdir? sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Murat Sağlam hakkında merak edilenlerin tümünü haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Murat Sağlam'ın merak edilenleri...

MURAT SAĞLAM FENERBAHÇE TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ!

Alman ekibi Wolfsburg'un B takımında forma giyen genç yıldız ile 3+1 yıllık anlaşma sağlayan Sarı Kanarya, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transferi şu şekilde duyurdu:

"Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21'de de forma giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. Orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat, dinamizmi ve sert şutları ile dikkat çekiyor.

Doğum tarihi: 10 Nisan 1998

Doğduğu il: Hameln / Almanya

Yaş: 21

Boyu: 1,75 m

Uyruğu: Türkiye - Almanya

Mevki: Defans - Sağ Bek

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 125 Bin Euro

Baş mevki: Sağ Bek

Yan mevki: On Numara - Sol Kanat