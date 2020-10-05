Murat Sağlam, Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Transferin son gününde Süper Lig ekiplerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. İsmail Köybaşı ve Onur Bulut'un ardından Çaykur Rizespor'un Murat Sağlam'ı da kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi.
Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.
Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.
Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Manchester United'a transferini tamamlamak için Manchester'a gitti.
Trabzonspor, Palmeiras'ın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.