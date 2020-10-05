Murat Sağlam, Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Murat Sağlam'ı transfer etti.

Transferin son gününde Süper Lig ekiplerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. İsmail Köybaşı ve Onur Bulut'un ardından Çaykur Rizespor'un Murat Sağlam'ı da kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi.



Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.