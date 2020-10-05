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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:38
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Murat Sağlam, Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Murat Sağlam, Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer oldu

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Murat Sağlam'ı transfer etti.

Transferin son gününde Süper Lig ekiplerinde büyük hareketlilik yaşanıyor. İsmail Köybaşı ve Onur Bulut'un ardından Çaykur Rizespor'un Murat Sağlam'ı da kiralık olarak kadrosuna kattığı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.

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