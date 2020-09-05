Munir Mohamedi, Hatayspor'da

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G.Saray'da orta saha için Pajtim Kasami iddiası G.Saray'da orta saha için Pajtim Kasami iddiası Harıl harıl orta saha arayan Galatasaray, Sion'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Pajtim Kasami'yi radarına aldı fakat Aslan'a bu transferde kötü haber geldi: 28 yaşındaki oyuncuya üç kulüp daha talip.

Fatih Terim'den transfer isyanı Fatih Terim'den transfer isyanı Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray'ın orta saha problemi net şekilde gözler önüne serilirken, teknik direktör Fatih Terim de bu konuda yönetimin acele etmesini istedi.

‘Sırbistan maçında çok değişiklik yapacağız‘ ‘Sırbistan maçında çok değişiklik yapacağız‘ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp yarışta devam etmek istediklerini söyledi.

'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır' 'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır' Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, yarın oynayacakları Türkiye maçında cesur ve agresif olan tarafın daha iyi olacağını söyledi.

Milli Takım, Sırbistan maçına hazır Milli Takım, Sırbistan maçına hazır A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.