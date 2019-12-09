Müjdeyi verdi

AKŞAM

LİSANSLI sporcu olmak isteyen gençlerin önündeki önemli engellerden biri de satranç gibi fiziksel aktivite istemeyen branşlarda talep edilen sağlık raporuydu. Genç sporcuların lisans başvurusu öncesi aile hekimlerine yaptıkları başvurularda, raporlara “Beyni vardır”, “Biliyorsa oynasın, bilmiyorsa oynamasın” gibi ifadeler düşülmesi, satranç camiası başta olmak üzere sporun paydaşlarını üzer hale gelmişti. Spor dünyasının hassasiyetlerini göz önünde bulunduran Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerekli düzenleme için bir süredir çalışmalar yürüttüğü ve artık son aşamaya gelindiği öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı sonrası, sağlık raporlarının talep edilmesi ile ilgili düzenlemenin final aşamasında olduğu ortaya çıktı. Bakan M. Muharrem Kasapoğlu’nun çok kısa bir sürede tüm spor ailesine, gerekli düzenlemenin yapıldığına dair müjdeyi aktaracağı ifade ediliyor.

2007’DE DÜZENLENMİŞTİ

Bilindiği üzere 2007 yılında düzenlenen 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun 22. maddesinde, sağlık raporu alınması zorunlu hale gelmişti.