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aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 19:23
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  • 17 Ocak 2020 Cuma 19:23

Muhayer Oktay, Giresunspor'a kiralandı

Muhayer Oktay, Giresunspor'a kiralandı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, kulübün, teknik heyetin raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, Oktay'ın takıma katılmasıyla transfer çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Beşiktaş Kulübü de Muhayer Oktay'ın sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandığını açıkladı. Muhayer Oktay, bu sezon Süper Lig'de bir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.

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