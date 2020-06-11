Muhammed Salah, Liverpool'daki İslamofobi vakalarını azalttı

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 27 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a transfer olmasının ardından bugüne kadar geçen sürede kentteki İslamofobi olayları yüzde 18,9 azaldı.
Araştırmada, Liverpool taraftarlarının sosyal medya hesaplarından yaptığı İslam karşıtı paylaşımların da diğer büyük takımların taraftarlarına göre yarı yarıya düştüğü kaydedildi.
2017 yazında İtalyan temsilcisi Roma'dan 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Salah, tüm kulvarlarda 144 maçta forma giydi ve 91 gol attı.
Geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mısırlı futbolcu, bu sezon da Premier Lig şampiyonluğu için gün sayıyor.
Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...
Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak.
Gelecek sezonun kadro yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Carlos Eduardo. Kruse'den bu sezon istediği verimi alamayan ve Alman oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe için Arap basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
Ringlere dönmeye hazırlanan efsane boksör Mike Tyson, kendisine gelen teklifleri tek tek reddediyor. Tyson son olarak 18 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.
Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen Mario Balotelli, bu kez de menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu ise “Balotelli mi? Asla olmaz!” diyerek transfere karşı çıktı.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Marcao ve Luyindama'ya gelen teklifler sonrası Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jan Vertonghen'i gündemine aldı. Cimbom, 33 yaşındaki stoperin transferi için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı stopere 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif etmeyi planlıyor.