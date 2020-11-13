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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 19:19
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Muhammed Salah, koronavirüse yakalandı

Muhammed Salah, koronavirüse yakalandı

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AA

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı kaydedildi.

Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.

Salah, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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