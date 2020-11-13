Muhammed Salah, koronavirüse yakalandı

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı kaydedildi.
Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.
Salah, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İrfan Buz'u getirdi.
Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Takımdan memnunum. İyi ve genç oyuncularınız var. Hepsinden faydalanarak Kayserispor'u iyi bir yere getireceğiz" dedi.
Galatasaray, milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile TFF 1.Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, Junior Flemmings'in peşinde düştü.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.