Muhammed Salah, koronavirüse yakalandı

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İrfan Buz'u getirdi.

Başkan 2 ayrılığı birden açıkladı

Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Takımdan memnunum. İyi ve genç oyuncularınız var. Hepsinden faydalanarak Kayserispor'u iyi bir yere getireceğiz" dedi.