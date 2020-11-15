Muhammed Salah, kardeşi Nasr'ın düğününde koronavirüs kaptı

Liverpool'un ve Mısır Milli Takımı'nın 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu’nun Twitter’dan yaptığı açıklamada, Salah’ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.
ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK
Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool’un 21 Kasım’da ligdeki Leicester City, 25 Kasım’da da UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.
Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da uzun süre gönderilecekler listesinde yer alan Ryan Babel, bu sezon kendini bulmaya başladı. 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak olan Hollandalı yıldızın böyle bir durumda maaşında indirime gitmesi bekleniyor.
Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, şu an boşta olan Oumar Niasse ile ilk görüşmesini yaptı. Yönetimin Senegalli golcüyle ilk teması olumlu geçerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşü alındıktan sonra resmi adımlar atılacak. Niasse, Beşiktaş'tan yıllık 1,5 milyon euro maaş talep ediyor.
Milli takım kampında koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'nin ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi. Demokratik Kongolu stoper, Angola maçı öncesi milli takım kampında sakatlandı.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mbwana Samatta, şampiyonluk yarışı için iddialı konuştu. Sarı-lacivertli taraftarlara içlerinin rahat olmasını söyleyen Tanzanyalı forvet, zafer sözü verdi.
Avrupa'nın 30 ligi içerisinde en fazla teknik direktör değişikliği Süper Lig'de yaşandı.