Muhammed bin Selman'ın Newcastle United hayali suya düştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United sahipleriyle 300 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak İngiltere Premier Lig yönetimi, Siyah-Beyazlı ekibin satışını erteledi.

8 Haziran itibarıyla Premier Lig'e yeniden dönmeye hazırlanan İngiltere'de bir diğer gündem maddesi ise Newcastle United'ın Prens Selman'a satılıp satılmayacağı. Bu konuyla ilgili ortaya çıkan yeni gelişme Selman'ın canını bir hayli sıkacak cinsten.



Sportsmail'in haberine göre, Suudi Arabistan hükümeti ile korsan yayıncıları arasında bağlantı olduğu iddia edilen belgeler lig yönetimine iletildi. Yaşanan bu olay sonrası belgeleri incelemeye başlayan lig yönetimi, Newcastle'ın satışını erteledi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Newcastle United sahipleri 300 milyon Sterlin'lik bir fiyat karşılığında bu satış için daha önce anlaşmaya varmıştı.

Haberde ayrıca Prens Selman'ın yaşanan bu gecikme nedeniyle bir hayli rahatsız olduğu belirtildi. Taraflara yakın kaynakların bu gecikmenin ne kadar süreceği konusunda lig yönetiminden hiçbir şekilde cevap alamadığı da kaydedildi.

Bir kaynak ise "Onlar satışın gerçekleşeceğinden eminler ancak bunun zamanı konusunda belirsizlik var. Ligin avukatları ortaya çıkan yeni belgeleri değerlendiriyor" dedi.

ABD'DEN RAKİP

Geçtiğimiz günlerde Newcastle United'ı satın almak isteyen Prens Selman'a Amerika'dan rakip çıkmıştı.

İngiliz basını, ABD'li televizyoncu Henry Mauriss'in Newcastle United için kulüp sahibi Mike Ashley'e 350 milyon pound'luk teklif yaptığını öne sürmüştü.

Sheffield United'ın eski ortağı Kevin McCabe de Newcastle'ın Prens Selman'a satışına karşı çıkmış ve "Sheffield United'ın sahibi Suudi Prens Abdullah, Selman ile kuzen. Sheffield onları yenerse Abdullah Arabistan'da hapse girebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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