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  3. Muhammed Akarslan: Muslera geldi ağza alınmayacak sözler söyledi

Muhammed Akarslan: Muslera geldi ağza alınmayacak sözler söyledi

Muhammed Akarslan: Muslera geldi ağza alınmayacak sözler söyledi

Tuzlasporlu Muhammed Akarslan Galatasaray karşılaşması sonrası çıkan olayları anlattı.

Tuzlasporlu Muhammed Akarslan, Galatasaray'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Maça ilk maçtaki avantajlı skoru kullanarak çıkmak istediklerini belirten Akarslan çıkan olayları ise şöyle anlattı, "İlk maçın avantajını kullanmak istedik, Galatasaray skoru buldu ama olay çıktı. Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımlarından. Muslera geldi ağza alınmayacak sözler söyledi. Geldi arkadaşımızın kafasına vurdu. Bunlar hoş değil. Galatasaray 4-0 yapınca kaleden hareket yaptı. Sonra maç bitince koridora geldi arkadaşımıza geldi. Birisi de ismini bilmiyorum kafa attı, arkadaşımızın kafası yarıldı bu olaylar hiç yakışmadı."


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