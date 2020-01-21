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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 09:06
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  • 21 Ocak 2020 Salı 09:10

Muhabir Doğan Savaş'tan olay iddia: Lemina beni darp etti

Muhabir Doğan Savaş'tan olay iddia: Lemina beni darp etti

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TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

AKŞAM

Programda Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, sabaha karşı 05:30 sularında fotoğraf makinesini gasp ve tartakladıkları iddiasıyla Lemina ile Ömer’den şikayetçi olduğunu iddia edildi. Gasp ve darpa uğradığı iddia edilen muhabir yanlarında Jimmy Durmaz’ın da olduğunu söyledi.

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Olay iddia! 'Lemina beni darp etti'
Olay iddia! 'Lemina beni darp etti'

Olay iddia! 'Lemina beni darp etti'

TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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