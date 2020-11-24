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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 10:03
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Muğdat Çelik'ten 'şike' iddialarına olay cevap! Jailson olayını hatırlattı

Muğdat Çelik'ten 'şike' iddialarına olay cevap! Jailson olayını hatırlattı

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Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta en çok tartışılan isim Muğdat Çelik'ti. Penaltıya sebebiyet verip takımını 10 kişi bırakan tecrübeli futbolcu, eleştirilere çok konuşulacak sözlerle cevap verdi. Muğdat, “Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış” dedi ve Fenerbahçelileri hedef göstererek Jailson olayını hatırlattı.

Galatasaray ile Kayserispor'un 1-1 berabere kaldığı maçın flaş ismi Muğdat Çelik'ti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde Linnes'e yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet verip, ikinci sarı kartla oyun dışı kalan golcü oyuncu, sosyal medyada uğradığı yoğun tepkiler sonrası çok sert ifadeler kullandı. Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, Fenerbahçelileri işaret ederek eleştirilerin adresinin Galatasaray'ın ezeli rakibinin taraftarları olduğunu ima etti.

FENERBAHÇELİLERİ HEDEF GÖSTERDİ

Muğdat, buna gerekçe olarak ise yakın tarihte oynanan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçını hatırlattı. Golcü oyuncu, "Bunlar Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişmişti. Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor" ifadesini kullandı.

PENALTI VE EL YORUMU

Golcü futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu! Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu."

“FUTBOLCU HA MAÇ SATMIŞ HA KARISINI SATMIŞ”

"Berabere kaldık en çok sevinen kişi benim. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış! Maçtan sonra da Samet hoca ile konuştum, 'Olur böyle şeyler' dedi."

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