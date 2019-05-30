  • $5,9806
  • 6,6669
  • 245.297
  • 88.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 09:00 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:29

Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda

Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda

Akhisarspor'dan Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Muğdat'a Süper Lig'den talip çıktı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'e Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi.

Yiğidolar'ın tecrübeli oyuncuyla temas kurduğu bildirildi. Ancak Galatasaray'da devam etmek isteyen Muğdat Çelik'in Fatih Terim'in kararını bekleyeceği ve buna göre harekat edeceği bildirildi. Muğdat, Cimbom'da 4 gol ve 1 asist üretti.

(Takvim)

Gürgen Öz´den Zümrüt Apartmanı Kitabına Tepki

<p>Obezite nedir?<br /> Obezitenin nedenleri nelerdir?</p> <p>Obezite, vücutta fazla yağ birikme

Obezite Nedir? Nedenleri Nelerdir? | Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Hangi ülkelerin ne kadar nükleer silahı var

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.