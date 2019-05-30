30 Mayıs 2019 Perşembe 09:00 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:29
Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda
Akhisarspor'dan Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Muğdat'a Süper Lig'den talip çıktı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'e Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi.
Yiğidolar'ın tecrübeli oyuncuyla temas kurduğu bildirildi. Ancak Galatasaray'da devam etmek isteyen Muğdat Çelik'in Fatih Terim'in kararını bekleyeceği ve buna göre harekat edeceği bildirildi. Muğdat, Cimbom'da 4 gol ve 1 asist üretti.
(Takvim)