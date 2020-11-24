Muğdat Çelik performansıyla yabancı basında yer aldı

Galatasaray'ın Kayserispor ile berabere kaldığı karşılaşmada eski futbolcusu Muğdat Çelik'in mücadelenin ilk yarısında Linnes'in önünde kalacak topu eliyle kestikten sonra gördüğü sarı kart, ikinci yarıda penaltı yaptırması ve kırmızı kart görmesi İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da büyük yankı buldu.
Gazete, sosyal medya hesabında, Muğdat'ın ilk yarıda gördüğü sarı kart pozisyonunun videosunu paylaşırken altına, "Kayserisporlu Muğdat Çelik, eski takımına karşı oynadı. Mücadelenin ilk yarısında topa elle müdahalesi sonrasında sarı kart gören Muğdat Çelik, mücadelenin ikinci yarısında bir de penaltı yaptı. Ardından da oyundan ihraç edildi" notunu düştü.
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