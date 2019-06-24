Müfit Erkasap, Fatih Terim'in Vincent Aboubakar'ı istediğini açıkladı

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin satışı için Arap ekipleriyle görüşmeler devam ederken, teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda da transferde temaslar gerçekleştiriliyor. Deneyimli hocanın istediği forveti, geçtiğimiz günlerde tatilde bir arada olduğu Müfit Erkasap açıkladı: Vincent Aboubakar.

Radyospor canlı yayınına katılan Terim'in eski yardımcılarından Erkasap, "Aboubakar, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor." ifadeleriyle tecrübeli antrenörün gözdesini de açıklamış oldu.

GALATASARAY KİRALAMA TEKLİFİ YAPABİLİR

Geçtiğimiz sezon Porto'da sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Aboubakar için Galatasaray yönetiminin bilgi aldığı ve kısa süre içinde Porto ile temasa geçeceği kaydediliyor. Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifini düşündüğü de belirtilmekte.

PORTO'DA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)