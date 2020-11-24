MR'ı çekilen Silviu Lung, birkaç hafta forma giyemeyecek

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Kayserispor’da alınan 1 puanın sevinci yaşanırken, kaleci Lung’un sakatlığı ise moralleri bozdu. Maçın ilk yarısında sağ bacak üst adelesinden sakatlanan ve sonrasında ikinci yarıya çıkamayan başarılı eldivenin MR’ı çekildi.
Birkaç hafta formasından uzak kalacak olan Rumen file bekçisi, "Çok üzgünüm. İnşallah çok ciddi bir sakatlığım yoktur. Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedim. Umarım formama kavuşmam uzun sürmez" dedi.
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisine savunmada Welinton ve Vida ile çıkmayı planlıyor.
Trabzonspor kariyerine Erzurum galibiyeti ile başlayan Abdullah Avcı'nın maç sonunda yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor.
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, Premier Lig'e transferinin direkten döndüğünü söyledi.