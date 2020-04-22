Mourinho'nun transferdeki ilk hedefi Issa Diop

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.

Kara Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak.

Yeni ücret planlaması çerçevesinde önceki gün Ümraniye'de Burak Yılmaz'la bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, istediği geri dönüşü alamadı. Yüzde 50'nin üzerinde indirim talebi bulunan Çebi'ye Burak'ın, “Sadece yüzde 10'a olumlu yanıt veririm” dediği ortaya çıktı.

'Hiç geri dönmeyin, kendinize kulüp bulun'

Yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle maaşı yüksek futbolcularından kurtulmayı planlayan Galatasaray; Maicon, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi satış listesine koyacak. Sarı-Kırmızılıların hedefi bu 3 futbolcudan 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek.