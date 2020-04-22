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aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:17
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:17

Mourinho'nun transferdeki ilk hedefi Issa Diop

Mourinho'nun transferdeki ilk hedefi Issa Diop

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Yaz aylarında West Ham'dan ayrılması beklenen Issa Diop, Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun transfer hedefleri arasında ilk sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham'ın formasını giyen Issa Diop, Foot Mercato'ya göre Tottenham'ın yaz transfer dönemindeki ilk hedefi konumunda.

23 yaşındaki Fransız oyuncunun bu yaz West Ham'dan ayrılması beklenirken 52 milyon Pound'luk serbest kalma maddesi bulunduğu belirtiliyor.

Tottenham Menajeri Issa Diop'un yaz aylarında kadroya katılmasını istiyor ve bu yönde görüşmelerin başladığı aktarılıyor. 

(Fanatik)

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