Mourinho'nun Tottenham'ı, Bielsa'nın Leeds'ini yıkıp geçti

Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, Leeds United'ı konuk etti.
Fulham maçı ertelenen Tottenham oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkarmamaıştı. Jose Mourinho'nun ekibi, Leeds United'ı rahat geçti.
29. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, 43. dakikada Heung-min Son ile 2-0'ı buldu. İlk yarı bu skorla biterken 50. dakikada Toby Alderweireld'in golü skoru belirledi ve Tottenham sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Tottenham 29'a yükseltti ve zirve takibine devam etti. Leeds United ise 23 puanda kaldı.
Tottenham'da Matt Doherty ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla 90. dakikada oyundan atıldı.
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