Mourinho'nun kabusu devam ediyor! Leicester darbesi...

İngiltere Premier Ligi'nde zirve hesapları yapan iki ekibin mücadelesinde Leicester City güldü. Konuk ekip, Tottenham Hotspur deplasmanından güzel oyun ve 2-0'lık galibiyetle döndü.

İngiltere Premier Ligi'nde 13. haftayı yenik kapatan iki ekibin mücadelesinde Leicester City güldü. Liverpool'a güzel oyununa karşın 2-1 yenilmekten kurtulamayan Tottenham Hotspur, Leicester karşısında 2-0'lık yenilgiye razı oldu.

Leicester City, maç boyunca üstün bir oyun sergilerken; 45+2'de Aurier, Fofona'yı cezasahasının köşesinde yere düşürdü. Hakem ilk olarak devam dedi. VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi.

45+4'te Jamie Vardy penaltıyı affetmedi ve Leicester City'yi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı Leicester City önde tamamlarken; 48'de Maddison, Spurs defansının hatasında topu ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonrası genç oyuncunun pozisyonunun ofsayt olduğu tespit edildi.

59. dakikada Leicester City, skoru 2-0 yaptı. Albrighton'un sağdan ceza sahasına ortasında Vardy'nin kafasında Alderweireld topu kendi ağlarıyla buluşturdu ve Leicester City'yi 2-0 öne geçirdi.

Tottenham, 2. yarının ilk 25 dakikasında rakip kaleye sadece bir şut çekebilirken; maçı Leicester City 2-0 kazandı.

Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı ve Cengiz Ünder'in yedek başlayıp yedek tamamladığı maçı kazanan Leicester City puanını 27 yaptı ve ligde 2. sıraya yükseldi. 25 puanda kalan Tottenham ise 4. sıraya geriledi.