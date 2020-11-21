Mourinho, Pep'i üzdü!

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Heung-Min Son ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Manchester City'nin atakları karşısında iyi savunma yapan Tottenham, Giovani Lo Celso ile 65. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 4. maçını kazanan Tottenham, 20 puanı yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğündeki Manchester City ise 12 puanla 10. sırada kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.