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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:48
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Mourinho, Pep'i üzdü!

Mourinho, Pep'i üzdü!

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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Jose Mourinho'nun takımı Tottenham, sahasında Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Heung-Min Son ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Manchester City'nin atakları karşısında iyi savunma yapan Tottenham, Giovani Lo Celso ile 65. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 4. maçını kazanan Tottenham, 20 puanı yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğündeki Manchester City ise 12 puanla 10. sırada kaldı.

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