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  3. Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2020'de PATA Yamaha'da

Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2020'de PATA Yamaha'da

Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2020'de PATA Yamaha'da

Hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk Türk motosikletçi olan Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon için PATA Yamaha takımıyla anlaştı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2020 sezonunda PATA Yamaha takımında yarışacak.

Superbike'a adım attığı 2018'de bir kez 2'nci, bir kez de 3'üncü olarak dikkatleri üzerine çeken, bu yıl ise Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci olarak bunu başaran ilk Türk motosikletçi unvanını alan Toprak, kariyeri açısından önemli bir sözleşmeye imza attı.

Bağımsız sürücü olarak Turkish Puccetti takımında yarışmasına rağmen son 2 ayak öncesi pilotlar klasmanının 5'inci sırasında yer alan 22 yaşındaki motosikletçi, fabrika takımlarından PATA Yamaha'ya transfer oldu.

PATA Yamaha takımından yapılan açıklamada, 2020 sezonu kadrosunun Hollandalı Michael van der Mark ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan oluşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yamaha Motor Avrupa Başkanı Eric de Seynes, "Superbike'daki en heyecan verici genç pilot Toprak Razgatlıoğlu, gelecek yıl Yamaha adına yarışacağı için hem mutlu hem de gururluyum. Toprak'ın bu yılki gelişimine baktığınızda olağanüstü yeteneğini ve savaşçı ruhunu açıkça görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

2015 Avrupa Superstock 600 şampiyonu ve 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi Toprak'ın, bu sezon Superbike'da bir birinciliği, 2 ikinciliği ve 5 üçüncülüğü bulunuyor.

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