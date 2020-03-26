MotoGP'de bir erteleme daha

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'dan 'evde antrenman' sorusuna olay yanıt! Sergen Yalçın'dan 'evde antrenman' sorusuna olay yanıt! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımla ilgili son gelişmeleri aktarırken, "Futbolcular evlerinde bireysel çalışma yapıyor mu?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs... Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.

Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili doktorundan önemli açıklama... Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Adem Büyük'ten alkışlanacak hareket Adem Büyük'ten alkışlanacak hareket Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, koronavirüs ile mücadele kapsamında örnek bir harekete imza attı.

Sergen Yalçın transfer raporunu yönetime verdi Sergen Yalçın transfer raporunu yönetime verdi Asbaşkan Emre Kocadağ ve Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile bir araya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadro istikrarı adına kiralık oyuncu alınmamasını isterken, 4 bölgeye transferin şart olduğunu vurguladı.

Spor Bakanlığı'ndan kulüpler için önemli karar Spor Bakanlığı'ndan kulüpler için önemli karar Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu karşılaşmalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerden kira bedeli alınmayacağını duyurdu.