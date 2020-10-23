MotoGP heyecanı İspanya'da devam ediyor

Önceki etabın da yapıldığı İspanya'nın Teruel kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.50'de gerçekleştirilecek.
Yarış ise 25 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP'de sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun kazanmasının ardından, sırasıyla Red Bull KTM'den Brad Binder, Ducati'den Andrea Dovizioso, Red Bull KTM Tech 3'ten Miguel Oliveira, Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales podyumun zirvesine çıktı.
Sezonun 8. yarışında bir kez daha bitiş çizgisini ilk sırada geçen Fransız Quartararo'nun ardından Ducati'den Danilo Petrucci ve Suzuki Ecstar'dan Alex Rins birincilik sevinci yaşadı.
Sezonun 11. yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1. Joan Mir (İspanya): 121 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 115
3. Maverick Vinales (İspanya): 109
4. Andrea Dovizioso (İtalya): 106
5. Takaaki Nakagami (Japonya): 92
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