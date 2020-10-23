MotoGP heyecanı İspanya'da devam ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor Galatasaray eski yıldızına Ocak ayında kavuşuyor Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.

Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor

Eddie Newton'ın aklı fikri Fenerbahçe'de Eddie Newton'ın aklı fikri Fenerbahçe'de Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.

Radamel Falcao yolcu Radamel Falcao yolcu 5 haftada 4 gol atsa da eleştirilerin odağında olan Radamel Falcao'ya talip çıktı. Al Ittihad Sportif Direktörü Ali Diab, “Üst düzey bir santrfor almak istiyoruz. Radamel Falcao, o isimlerden biri” dedi.

Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi Beşiktaş'a İngiltere'den sürpriz transfer önerisi Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ister kiralık ister bonservisi ile gelebilir. Yönetim, Sergen Yalçın'la görüşecek, hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak.